У Росії на складі взуття згоріли 10 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Десять людей загинули під час пожежі на взуттєвому складі в Новосибірській області Російської Федерації. Про це повідомило РИА Новости джерело в екстрених службах регіону, передає УНН.
"Попередньо, серед загиблих - сім громадян Китаю, два громадянина Киргизії і один громадянин Росії", - сказав співрозмовник агентства.
Пожежу вдалося локалізувати на площі дві тисячі квадратних метрів, відкрите горіння вже ліквідували. Ведеться розбір завалів.
На місці працюють слідчі.
За даними головного управління МНС у регіоні, повідомлення про займання в цеху з виробництва взуття в Іскітімському районі надійшло в 09:00 за місцевим часом. Роботу пожежників істотно ускладнювало задимлення і особливості будови будівлі ангарного типу.
Як повідомляв УНН, в Москві виникла пожежа на об'єкті служби зовнішньої розвідки.