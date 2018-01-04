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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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В России на обувном складе сгорели 10 человек

Киев • УНН

 • 11894 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Десять человек погибли при пожаре на обувном складе в Новосибирской области Российской Федерации. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, передает УНН.

В России на обувном складе сгорели 10 человек

"Предварительно, среди погибших — семь граждан Китая, два гражданина Киргизии и один гражданин России", — сказал собеседник агентства.

Пожар удалось локализовать на площади две тысячи квадратных метров, открытое горение уже ликвидировали. Ведется разбор завалов.

На месте работают следователи.

По данным главного управления МЧС по региону, сообщение о возгорании в цехе по производству обуви в Искитимском районе поступило в 09:00 по местному времени. Работу пожарных существенно осложняло задымление и особенности строения здания ангарного типа.

Как сообщал УНН, в Москве возник пожар на объекте службы внешней разведки.

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