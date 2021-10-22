У Росії кількість випадків COVID-19 та смертей за добу досягло нового максимуму за час пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В Росії зафіксували новий денний максимум випадків COVID-19 та смертей - 37 141 та 1 064 випадків відповідно. Це новий максимум з початку пандемії. Про це пише УНН з посиланням на дані оперативного штабу по боротьбі із захворюванням.
Деталі
Найбільше пацієнтів померли в Москві - 79. Всього, за інформацією штабу, з початку пандемії в столиці РФ померло 30 537 інфікованих. В Санкт-Петербурзі - 67 смертей, в Краснодарському краї - 40. Загальна кількість жертв COVID-19 в Росії досягло 228 453 осіб.
В Москві за добу зареєстровано 8 166 нових випадків COVID-19 проти 7 897 днем раніше, і це максимальне значення з кінця червня.
У Санкт-Петербурзі за добу виявили 3 233 нових випадки, в Московській області - 2 428, 948 - в Самарській області, 749 - в Нижегородській області, 721 - у Воронезькій області.
Всього в Росії за час пандемії зареєстровано 8 млн 168 тисяч 305 випадків коронавірусної інфекції.
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Доповнення
Кількість зареєстрованих випадків зараження COVID-19 в світі станом на п'ятницю зросла до 242 551 326, свідчать дані американського університету Джонса Хопкінса.
З початку поширення коронавірусу в світі після зараження COVID-19 померли 4 930 618 осіб.
Лідерами за кількістю випадків зараження COVID-19 як і раніше є США, Індія і Бразилія.
Лідерство за кількістю інфікованих та померлих утримують США, де виявлено 45 301 092 інфікованих COVID-19. Кількість летальних випадків склало 733 218.