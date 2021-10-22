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В России количество случаев COVID-19 и смертей за сутки достигло нового максимума за время пандемии

Киев • УНН

 • 15840 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. В России зафиксировали новый дневной максимум случаев COVID-19 и смертей - 37 141 и 1 064 случаев соответственно. Это новый максимум с начала пандемии. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

В России количество случаев COVID-19 и смертей за сутки достигло нового максимума за время пандемии

Детали

Больше всего пациентов умерли в Москве - 79. Всего, по информации штаба, с начала пандемии в столице РФ умерло 30 537 инфицированных. В Санкт-Петербурге - 67 смертей, в Краснодарском крае - 40. Общее количество жертв COVID-19 в России достигло 228 453 человек.

В Москве за сутки зарегистрировано 8 166 новых случаев COVID-19 против 7 897 днем ранее, и это максимальное значение с конца июня.

В Санкт-Петербурге за сутки обнаружили 3 233 новых случая, в Московской области - 2 428, 948 - в Самарской области, 749 - в Нижегородской области, 721 - в Воронежской области.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 168 тысяч 305 случаев коронавирусной инфекции.

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Дополнение

Количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире по состоянию на пятницу выросло до 242 551 326, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения коронавируса в мире после заражения COVID-19 умерли 4 930 618 человек.

Лидерами по количеству случаев заражения COVID-19 по-прежнему являются США, Индия и Бразилия.

Лидерство по количеству инфицированных и умерших удерживают США, где выявлено 45 301 092 инфицированных COVID-19. Количество летальных случаев составило 733 218.

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