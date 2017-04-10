У Росії хочуть запровадити реєстрацію у соцмережах по паспорту

Депутат Держдуми Віталій Мілонов вніс законопроект про правове регулювання роботи соціальних мереж, який, зокрема, передбачає, що користувач при реєстрації в них повинен буде повідомити паспортні дані.

"При реєстрації власник зобов'язаний вимагати у фізичної особи, яка здійснює реєстрацію, в електронній формі документ, що засвідчує особу (в тому числі документ, що засвідчує особу іноземного громадянина або особи без громадянства в Російській Федерації) і дозволяє встановити прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) і вік зазначеної фізичної особи", - йдеться в пояснювальній записці.

Також в законопроекті зазначається, що ненадання персональних даних тягне за собою накладення на громадян штрафу в розмірі від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на юридичних осіб - від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомляв УНН, З.Шкіряк запропонував заборонити в Україні соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники".