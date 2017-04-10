В России хотят ввести регистрацию в соцсетях по паспорту
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Госдуму РФ внесли законопроект о регистрации в социальных сетях по паспорту, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Депутат Госдумы Виталий Милонов внес законопроект о правовом регулировании работы социальных сетей, который, в частности, предусматривает, что пользователь при регистрации в них должен будет сообщить паспортные данные.
"При регистрации владелец обязан требовать у физического лица, осуществляющего регистрацию, в электронной форме документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяет установить фамилию, имя , отчество (при наличии) и возраст указанного физического лица ", - говорится в пояснительной записке.
Также в законопроекте отмечается, что непредоставление персональных данных влечет наложение на граждан штрафа в размере от 3 до 5 необлагаемых минимумов доходов граждан, а на юридических лиц - от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Как сообщал УНН, З.Шкиряк предложил запретить в Украине соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".