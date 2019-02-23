У Росії горів атомний криголам "Урал"

"Повідомлення про пожежу на території "Балтійського заводу суднобудування", на криголамі "Урал" надійшло 23 лютого о 00:45 мск. Відбулося горіння двох погонних метрів пластикової труби повітропроводу. О 01:42 мск пожежа була ліквідована. Відомості про постраждалих не надходили", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Москві спалахнула пожежа в будівлі Московської державної консерваторії імені П. І. Чайковського.