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У Росії горить великий торговий центр

У Росії горить великий торговий центр

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Росії горить великий торговий центр. Пожежа, яка охопила торговий центр "М5 Молл" в Рязані, локалізована на площі 500 кв. м. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.

"В даний момент відбувається відкрите горіння в торговому центрі. Площа становить понад 500 кв. м. Сталося часткове обвалення покрівлі", - йдеться в повідомленні.

Джерело ЗМІ в екстрених службах повідомило, що з палаючої будівлі евакуювали понад 250 осіб.

"На гасіння пожежі направлено пожежний поїзд, додав співрозмовник агентства", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, в Самарі відбувся спалах в житловому будинку в результаті якого загинули щонайменше 4 людини, ще 4 постраждали.

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