У Росії горить великий торговий центр

"В даний момент відбувається відкрите горіння в торговому центрі. Площа становить понад 500 кв. м. Сталося часткове обвалення покрівлі", - йдеться в повідомленні.

Джерело ЗМІ в екстрених службах повідомило, що з палаючої будівлі евакуювали понад 250 осіб.

"На гасіння пожежі направлено пожежний поїзд, додав співрозмовник агентства", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, в Самарі відбувся спалах в житловому будинку в результаті якого загинули щонайменше 4 людини, ще 4 постраждали.