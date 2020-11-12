У Росії горить великий торговий центр
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Росії горить великий торговий центр. Пожежа, яка охопила торговий центр "М5 Молл" в Рязані, локалізована на площі 500 кв. м. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
"В даний момент відбувається відкрите горіння в торговому центрі. Площа становить понад 500 кв. м. Сталося часткове обвалення покрівлі", - йдеться в повідомленні.
Джерело ЗМІ в екстрених службах повідомило, що з палаючої будівлі евакуювали понад 250 осіб.
"На гасіння пожежі направлено пожежний поїзд, додав співрозмовник агентства", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, в Самарі відбувся спалах в житловому будинку в результаті якого загинули щонайменше 4 людини, ще 4 постраждали.