У Росії досі не закрили "справу" українських моряків - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Кримінальна справа стосовно 24 українських моряків, незаконно захоплених і утримуваних Росією аж до вересня минулого року, досі не закрита. Про це в день річниці визволення написав в Facebook адвокат Микола Полозов, передає УНН.
"Після звільнення Едема Бекірова, російські правоохоронці і суд оголосили його в розшук, зробивши вигляд, що їм нічого не відомо про його звільнення в рамках обміну. Справа українських моряків теж не закрита. Вона лише призупинена", - повідомив адвокат.
За його словами, моряки "також знаходяться під дамокловим мечем активності та інтересів Слідчого правління ФСБ Росії".
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України в травні подало меморандум в Міжнародний трибунал з морського права ООН у справі про захоплення моряків і кораблів у Керченській протоці в листопаді 2018 року.