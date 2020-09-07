У Росії досі не закрили "справу" українських моряків - адвокат

"Після звільнення Едема Бекірова, російські правоохоронці і суд оголосили його в розшук, зробивши вигляд, що їм нічого не відомо про його звільнення в рамках обміну. Справа українських моряків теж не закрита. Вона лише призупинена", - повідомив адвокат.

За його словами, моряки "також знаходяться під дамокловим мечем активності та інтересів Слідчого правління ФСБ Росії".

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України в травні подало меморандум в Міжнародний трибунал з морського права ООН у справі про захоплення моряків і кораблів у Керченській протоці в листопаді 2018 року.