У Росії до журналіста "Нової газети" прийшли з обшуками через публікації про Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Сьогодні, 26 грудня, зранку в московську квартиру до спеціального кореспондента "Нової газети" Юлії Мартовалієвої (Полухіної) прийшли з обшуком співробітники СК Краснодарського краю. З ними був Спеціальний загін швидкого реагування, передає УНН із посиланням на офіційного заяву "Нової Газети".
"Обшуки проходили з 6 до 10 ранку. Це пов'язано з матеріалами, які були опубліковані в "Новій газеті" і стосувалися дій незаконних збройних формувань на території Донбасу та Луганська, а також з розслідуваннями фактів контрабанди", - пише видання.
У виданні висловили крайнє здивування у зв'язку з інцидентом.
"Рано вранці до матері з двома дітьми прийшли кілька слідчих в супроводі "СОБРу" (Спеціальний загін швидкого реагування - ред.) і після цього відвезли нашого кореспондента в невідомому напрямку. При цьому адвокат Юлії Петро Заїкін не знає, куди їй іти для участі в допиті. Ми вимагаємо негайно повідомити, де проходять слідчі дії щодо нашого спеціального кореспондента і допустити для участі в них адвоката. Поки все це схоже на викрадення", - йдеться у заяві.
Як повідомлялося раніше в УНН, напередодні силовики РФ на в'їзді в анексований Росією Крим затримали і обшукали автобус з дев'ятьма кримськими татарами.