У Росії заявили про атаку дронів на Ростовщину, ціллю міг бути хімічний комбінат
Київ • УНН
Росія повідомила про атаки безпілотників у Ростовській області, потенційною ціллю яких був хімічний завод.
У Росії заявили про роботу ППО та збиття дронів на території Ростовській області у ніч на суботу, 15 травня. Вибухи лунали в районі міста Кам'янськ-Шахтинський, де розташоване одне з найбільших хімічних підприємств півдня Росії. Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, передає УНН.
Деталі
За його словами, під час відбиття атаки дронів цієї ночі близько 04:00 нібито було збито кілька БПЛА.
Російський чиновник стверджує. що осколки дронів впали на територію проммайданчика. Голубєв також додав, що попередньо у нежитловій будові пошкоджено скління, а з мешканців ніхто не постраждав.
Доповнення
Водночас у соцмережах з'явилися кадри, на яких начебто один із безпілотників пролітає над містом Каменськ-Шахтинський Ростовської області.
У цьому міст розташоване федеральне казенне підприємство "Комбінат "Каменський" - одне з найбільших хімічних підприємств півдня Росії. На цьому комбінаті було виробництво композитного палива для ракетних двигунів для балістичних ракет на твердому паливі РТ-2, та розміщення випробувальних установок.
У Ростовській області після нальоту дронів порушено енергопостачання14.06.24, 06:41 • 54376 переглядiв