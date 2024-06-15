В России заявили о работе ПВО и сбитии дронов на территории Ростовской области в ночь на субботу, 15 мая. Взрывы раздавались в районе города Каменск-Шахтинский, где расположено одно из крупнейших химических предприятий юга России. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает УНН.

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По его словам, во время отражения атаки дронов этой ночью около 04:00 якобы было сбито несколько БПЛА.

Российский чиновник утверждает. что осколки дронов упали на территорию промплощадки. Голубев также добавил, что предварительно в нежилом строении повреждено остекление, а из жильцов никто не пострадал.

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В то же время в соцсетях появились кадры, на которых якобы один из беспилотников пролетает над городом Каменск-Шахтинский Ростовской области.

В этом городе расположено федеральное казенное предприятие "Комбинат "Каменский" - одно из крупнейших химических предприятий юга России. На этом комбинате было производство композитного топлива для ракетных двигателей для баллистических ракет на твердом топливе РТ-2, и размещение испытательных установок.

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