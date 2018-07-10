У родини російського екс-депутата в Німеччині конфіскували замок
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Земельне адміністративне відомство Тюрингії у вівторок, 10 липня, ухвалило рішення конфіскувати у сім'ї бізнесмена і екс-депутата Держдуми РФ Анатолія Острягіна замок в Тюрингії через загрозу руйнування. Про це пише видання DW, посилаючись на комюніке, передане виданню прес-службою земельного уряду, передає УНН.
"Я дуже радий цьому рішенню. Воно засвідчило, що обраний нами шлях повернути у власність землі замку і парк, себе виправдало. Тепер часи занепаду і екстрених заходів відомств з охорони пам'яток залишаться позаду", - запевнив прем'єр-міністр Тюрингії Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) в комюніке.
Як пише видання, замок став об'єктом сумнівних мільйонних операцій, але на його утримання не витрачалося ні копійки. Ініціатива про повернення замку в держвласність виходила від уряду Тюрингії.
Так, відповідне рішення є безпрецедентним в сучасній історії ФРН, зазначає видання. Розгляд урядового клопотання про націоналізацію замку тривав півтора року.
Причиною експропріації стала загроза остаточного руйнування пам'ятника архітектури, долею якого російські власники не цікавилися відтоді, як придбали його наприкінці 2008 року. Господарями, за інформацією видання, протягом майже десяти років було сімейство Острягіних з Ямало-Ненецького округу Росії на чолі з чиновником з багаторічним стажем і колишнім депутатом Держдуми від "Єдиної Росії" Анатолієм.
Замок росіяни придбали за 12 мільйонів євро, які були переведені з рахунків офшорної компанії з Белізу. Після придбання замку власники провели низку сумнівних операцій, внаслідок яких замок опинився під заставою через багатомільйонні борги. Купівля замку і подальші дії стали предметом уваги правоохоронних органів Німеччини, зазначає видання.
Як повідомляв УНН, у Римі конфіскували різдвяної продукції на 10 млн євро.