У семьи российского экс-депутата в Германии конфисковали замок
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Земельное административное ведомство Тюрингии во вторник, 10 июля, приняло решение конфисковать у семьи бизнесмена и экс-депутата Госдумы РФ Анатолия Острягина замок в Тюрингии из-за угрозы разрушения. Об этом пишет издание DW, ссылаясь на коммюнике, переданное изданию пресс-службой земельного правительства, передает УНН.
"Я очень рад этому решению. Оно показало, что выбранный нами путь вернуть в собственность земли замка и парк, себя оправдало. Теперь времена упадка и экстренных мер ведомств по охране памятников останутся позади", - заверил премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) в коммюнике.
Как пишет издание, замок стал объектом сомнительных миллионных операций, но на его содержания не тратилось ни копейки. Инициатива о возвращении замка в госсобственность исходила от правительства Тюрингии.
Так, соответствующее решение является беспрецедентным в современной истории ФРГ, отмечает издание. Рассмотрение правительственного ходатайство о национализации замка длилось полтора года.
Причиной экспроприации стала угроза окончательного разрушения памятника архитектуры, судьбой которого российские владельцы не интересовались с тех пор, как приобрели его в конце 2008 года. Хозяевами, по информации издания, в течение почти десяти лет было семейство Острягиних из Ямало-Ненецкого округа России во главе с чиновником с многолетним стажем и бывшим депутатом Госдумы от "Единой России" Анатолием.
Замок россияне приобрели за 12 млн евро, которые были переведены со счетов оффшорной компании из Белиза. После приобретения замка владельцы провели ряд сомнительных операций, в результате которых замок оказался в залоге за многомиллионные долги. Покупка замка и дальнейшие действия стали предметом внимания правоохранительных органов Германии, отмечает издание.
Как сообщал УНН, в Риме конфисковали рождественской продукции на 10 млн евро.