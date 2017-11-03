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У роботі WhatsApp стався збій

У роботі WhatsApp стався збій

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. У роботі месенджера для смартфонів WhatsApp стався збій, здебільшого з проблемами в роботі додатка зіткнулись європейські користувачі. Про це свідчать дані сайту downdetector, що відстежує збої і відключення інтернет-ресурсів, передає УНН.

Збої у роботі WhatsApp активно почали фіксувати близько 11 години ранку, кількість повідомлень про проблеми зростає.

Згідно з картою, найбільше зі збоями зіткнулись користувачі Англії, Нідерландів, а також Швейцарії, Німеччини, Австрії, Італії. Окрім того, про проблеми з WhatsApp повідомляють в Москві, також невелика кількість повідомлень з Києва.

Люди здебільшого скаржаться на проблеми зі зв'язком, відправкою чи отриманням повідомлень та функцією "Востаннє був (-ла) у мережі".

Як повідомляв УНН, 25 вересня стався збій у роботі Skype.

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