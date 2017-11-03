В работе WhatsApp произошел сбой

Сбои в работе WhatsApp активно начали фиксировать около 11:00 утра, количество сообщений о проблемах растет.

Согласно карте, больше всего со сбоями столкнулись пользователи Англии, Нидерландов, а также Швейцарии, Германии, Австрии, Италии. Кроме того, о проблемах с WhatsApp сообщают в Москве, также небольшое количество сообщений из Киева.

Люди в основном жалуются на проблемы со связью, отправкой или получением сообщений и функцией "В последний раз был в сети".

Как сообщал УНН, 25 сентября произошел сбой в работе Skype.