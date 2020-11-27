У робочій групі ВР вважають, що діяльність Конституційного суду може бути визначена законом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Діяльність Конституційного суду України, як і інших судів, може бути визначена законом. Про це на брифінгу у п’ятницю сказав глава комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, глава робочої групи ВР з врегулювання конституційної кризи Денис Монастирський за підсумками роботи групи, передає кореспондент УНН.
"Блок, який стосується питання Конституційного суду, викликав найбільше дебатів, найбільше різних полярних точок зору. Поки що можна сказати що ми, робоча група, розуміємо, що одна позиція може бути прийнятною для обговорення, і ми сьогодні продовжуємо саме її – це те, що порядок, процедура діяльності Конституційного суду має визначатись законом, а не регламентом, який сьогодні внутрішньо встановлює Конституційний суд", - сказав Монастирський.
З його слів, всі інші суди працюють за процесуальними кодексами, які визначені законом - тоді логічним виглядає, що діяльність КСУ також може бути визначена законом.
Нагадаємо, 19 листопада відбулося перше засідання робочої групи у Верховній Раді щодо напрацювання законопроектів для вирішення питання з Конституційним Судом.
За даними голови ВР Дмитра Разумкова, робоча група провела вже п'ять засідань та узгодила позиції щодо повернення кримінальної відповідальності за брехню у деклараціях та умисне їх неподання.
Як повідомляв УНН, робоча група повинна напрацювати три законопроекти: повернення електронного декларування, зміни до Кримінального Кодексу і зміни до закону про КСУ, до 1 грудня.