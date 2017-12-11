У РНС заявили, що Саакашвілі привезли в суд
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У політсилі "Рух нових сил" заявили, що екс-голову Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі привезли до Печерського районного суду Києва. Про це повідомив член поліради РНС Іван Слободянюк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Терміново! М.Саакашаілі привезли в Печерський суд (Хрещатик)", - повідомив він, оприлюднивши відео.
Як повідомляв УНН, Печерський райсуд столиці посилено охороняють.
Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.
Захисників Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.