В ДНС заявили, что Саакашвили привезли в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В политсиле "Движение новых сил" заявили, что экс-главу Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили привезли в Печерский районный суд Киева. Об этом сообщил член полирады ДНС Иван Слободянюк на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Срочно! М.Саакашаили привезли в Печерский суд (Крещатик)", - сообщил он, обнародовав видео.
Как сообщал УНН, Печерский райсуд столицы усиленно охраняют.
Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Защитников Саакашвили допустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.