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У РНБО розповіли, що покладе край пандемії COVID-19 і поверне світ до нормального життя

У РНБО розповіли, що покладе край пандемії COVID-19 і поверне світ до нормального життя

Київ • УНН

 • 14127 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Лише колективний імунітет може покласти кінець пандемії COVID-19. Окрім вакцинації іншого способу його досягнення немає. Таким чином щеплення від коронавірусу може повернути кожного з нас до нормального життя. Про це УНН розповів доктор біологічних наук, директор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, голова міжвідомчої комісії з питань біологічної та генетичної безпеки при РНБО Сергій Комісаренко.

Цитата

“Я повністю погоджуюся з тим, що колективний імунітет — це кінець пандемії, і що його іншим способом, окрім вакцинації не досягнути. Саме тому і робиться вакцинація в Україні від COVID-19. І якщо ми хочемо жити нормальним життям — треба вакцинуватися, щоб люди не хворіли та не передавали один одному вірус. Ті країни, які інтенсивно вакцинуються, мають суттєве падіння кількості інфікованих: йдеться про Ізраїль і про Велику Британію”, — пояснив Комісаренко.

Деталі

Науковець впевнений, що старт і подальше активне вакцинування від COVID-19 в Україні покладе край поширенню хвороби та карантинним обмеженням. Але, за його словами, складною перепоною у держави на цьому шляху є так звані антивакцинальники.

“Якби ми зараз проімунізували всіх людей — у нас в країні не було б вірусу. Але люди малосвідомі та, часом, не грамотні. Не бояться захворіти та померти, а вакцинації бояться”, — зауважив Комісаренко.

Доповнення

Додамо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що дискредитувати кампанію з вакцинації препаратами провідних виробників світу в Україні вигідно агітаторам російської вакцини.

Нагадаємо, що минулого тижня міністр охорони здоров’я вказав “ковідним колаборантам”, що духовний лідер Тибету Далай-лама зробив щеплення від коронавірусу вакциною Covishield індійського виробництва, яку закупила Україна і яку дехто критикував.

Вакцинація в Україні COVISHIELD

Вакцинація від COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). З публічних осіб першим вакцинувалася міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За ним були Президент Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко. До того ж вакциною Covishield/AstraZeneca щепився духовний лідер послідовників буддизму Далай-лама та його оточення.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс запевнила, що вакцини від COVID-19 Covishield і Oxford-AstraZeneca AZD1222 ідентичні, оскільки перша є тільки ліцензійною назвою при виробництві в Індії.

Аналогічні дані містяться в офіційному реєстрі Канади: “Вакцини AstraZeneca COVID-19 (виробляється AstraZeneca) і COVISHIELD (виробляються Інститутом сироваток Індії) є рекомбінантними вакцинами ChAdOx1-S, розробленими Оксфордським університетом і AstraZeneca. Інформація про якість, представлена як SIIPL, так і AstraZeneca, підтвердила висновок Міністерства охорони здоров’я Канади про те, що вакцини COVISHIELD і AstraZeneca COVID-19 дуже схожі за виробничим процесом, контролем в процесі та критичними характеристиками якості”.

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