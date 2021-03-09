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В СНБО рассказали, что положит конец пандемии COVID-19 и вернет мир к нормальной жизни

Киев  •  УНН

 • 14114 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Только коллективный иммунитет может положить конец пандемии COVID-19. Кроме вакцинации иного способа его достижения нет. Таким образом прививки от коронавируса может вернуть каждого из нас к нормальной жизни. Об этом УНН рассказал доктор биологических наук, директор Института биохимии им. А.В. Палладина НАН Украины, председатель межведомственной комиссии по вопросам биологической и генетической безопасности при СНБО Сергей Комиссаренко.

Цитата

“Я полностью согласен с тем, что коллективный иммунитет — это конец пандемии, и его другим способом, кроме вакцинации не достичь. Именно поэтому и делается вакцинация в Украине от COVID-19. И если мы хотим жить нормальной жизнью — надо вакцинироваться, чтобы люди не болели и не передавали друг другу вирус. Те страны, которые интенсивно вакцинируются, имеют существенное падение количества инфицированных: речь идет об Израиле и о Великобритании”, — пояснил Комиссаренко.

Детали

Ученый уверен, что старт и дальнейшее активное вакцинации от COVID-19 в Украине положит конец распространению болезни и карантинным ограничениям. Но, по его словам, сложной преградой у государства на этом пути являются так называемые антивакцинщики.

“Если бы мы сейчас проиимунизировали всех людей — у нас в стране не было бы вируса. Но люди малосознательные и, порой, не грамотные. Не боятся заболеть и умереть, а вакцинации боятся”, — отметил Комиссаренко.

Дополнение

Добавим, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что дискредитировать кампанию по вакцинации препаратами ведущих производителей мира в Украине выгодно агитаторам российской вакцины.

Напомним, на прошлой неделе министр здравоохранения указал “ковидным коллаборационистам”, что духовный лидер Тибета Далай-лама сделал прививку от коронавируса вакциной Covishield индийского производства, которую закупила Украина и которую некоторые критиковали.

Вакцинация в Украине COVISHIELD

Вакцинация от COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). Из публичных лиц первым вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов. За ним были Президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко. К тому же вакциной Covishield/AstraZeneca привился духовный лидер последователей буддизма Далай-лама и его окружение.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заверила, что вакцины от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны, поскольку первая является только лицензионным названием при производстве в Индии.

Аналогичные данные содержатся в официальном реестре Канады: “Вакцины AstraZeneca COVID-19 (производится AstraZeneca) и COVISHIELD (производятся Институтом сывороток Индии) являются рекомбинантными вакцинами ChAdOx1-S, разработанными Оксфордским университетом и AstraZeneca. Информация о качестве, представленная как SIIPL, так и AstraZeneca, подтвердила заключение Министерства здравоохранения Канады о том, что вакцины COVISHIELD и AstraZeneca COVID-19 очень похожи по производственным процессам, контролю в процессе и критическими характеристиками качества”.

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