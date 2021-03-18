У РНБО проаналізували витрати на безпеку і оборону: за два місяці пішло 30 млрд грн

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"Протягом січня-лютого цього року фінансування потреб сектору безпеки і оборони здійснювалося відповідно до помісячного розпису асигнувань у повному обсязі. За цей період суб’єктів сектору безпеки і оборони профінансовано в сумі 30 027,4 млн гривень або 100% від плану", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У РНБО при цьому вказали, що суб’єкти сектору безпеки і оборони "вживали відповідних заходів до забезпечення планових надходжень до спеціального фонду державного бюджету".

Зазначається, що дані про фінансування сектору оборони та безпеки надано у межах моніторинг та аналіз стану виконання рішення РНБО від 5 листопада 2020 року “Про пропозиції до проекту ЗУ “Про Державний бюджет України на 2021 рік” по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України, уведеного в дію указом Президента України від 5 листопада 2020 року № 486.

"У рамках контролю за виконанням наведеного вище рішення РНБО України для доповіді Президенту України Володимиру Зеленському секретар Ради Олексій Данілов доручив апарату РНБО до 15 квітня поточного року проаналізувати та підготувати відповідні пропозиції щодо стану фінансування сектору безпеки і оборони за підсумками І-го кварталу 2021 року", - вказали в РНБО.

Доповнення

15 грудня Верховна Рада ухвалила у цілому Державний бюджет на 2021 рік. Витрати на безпеку і оборону у 2021 році передбачено в обсязі не менше 267 287,9 млн грн, або не менше 5,93% від ВВП. Відповідний плановий показник на 2020 рік становив 5,45% від ВВП.