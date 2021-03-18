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В СНБО проанализировали расходы на безопасность и оборону: за два месяца ушло 30 млрд грн

В СНБО проанализировали расходы на безопасность и оборону: за два месяца ушло 30 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 15561 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Сектор безопасности и обороны Украины в январе-феврале 2021 года профинансированы в сумме 30 млрд гривен, или 100% от плана. Такие данные обнародовали в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает УНН.

Цитата:

"В течение января-февраля этого года финансирование потребностей сектора безопасности и обороны осуществлялось в соответствии с помесячной росписью ассигнований в полном объеме. За этот период субъекты сектора безопасности и обороны профинансированы в сумме 30 027,4 млн гривен или 100% от плана", - говорится в сообщении.

Детали

В СНБО при этом указали, что субъекты сектора безопасности и обороны "принимали соответствующие меры для обеспечения плановых поступлений в специальный фонд государственного бюджета".

Отмечается, что данные о финансировании сектора обороны и безопасности предоставлены в рамках мониторинга и анализа выполнения решения СНБО от 5 ноября 2020 года "О предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие указом Президента Украины от 5 ноября 2020 № 486.

"В рамках контроля за выполнением указанного выше решения СНБО Украины для доклада Президенту Украины Владимиру Зеленскому секретарь Совета Алексей Данилов поручил аппарату СНБО до 15 апреля текущего года проанализировать и подготовить соответствующие предложения о состоянии финансирования сектора безопасности и обороны по итогам I-го квартала 2021 года", - указали в СНБО.

Дополнение

15 декабря Верховная Рада приняла в целом Государственный бюджет на 2021 года. Расходы на безопасность и оборону в 2021 году предусмотрено в объеме не менее 267 287,9 млн грн, или не менее 5,93% от ВВП. Соответствующий плановый показатель на 2020 год составлял 5,45% от ВВП.

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