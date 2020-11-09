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У РНБО допускають можливість використання Росією ядерної зброї в окупованому Криму

У РНБО допускають можливість використання Росією ядерної зброї в окупованому Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов допускає, що найближчим часом в окупованому Криму Росії знадобиться ядерна зброя. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Крим.Реалії".

"Те, що там може бути ядерна зброя - такого підтвердження остаточного у нас немає. Але те, що це може відбутися найближчим часом, ми чітко усвідомлюємо. Це залежатиме від багатьох факторів, і якщо росіяни будуть бачити, що програють, то обов'язково повернуться до цього питання", – зазначив Данілов під час обговорення українськими та американськими політиками, дипломатами і військовими аналітиками мілітаризації окупованого півострова та ситуації у Чорноморському регіоні.

Зазначається, що за словами екскомандувача збройних сил США в Європі Бена Ходжеса, ядерна зброя на півострові – ключ для подальшого наступу і поширення геополітичного впливу Росії.

"Ми повинні бути впевнені, що вони ніколи не зможуть перекинути ядерну зброю до Криму і не зможуть її використовувати, щоб у подальшому розширювати стартовий майданчик для свого шкідливого впливу, який вони вже поширюють у Сирії, на Кавказі, Балканах і зараз навіть у Лівії", – зазначив Ходжес.

Нагадаємо, як заявляли у РНБО раніше, Росія максимально готується до розповсюдження ядерної зброї у тимчасово окупованому Криму, водночас інформація про те, чи вона це вже зробила, наразі відсутня.

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