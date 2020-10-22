Росія максимально готується до розповсюдження ядерної зброї в Криму - Данілов

"Я можу сказати, що, перш за все, Росія, на наш погляд, до цього (розповсюдження ядерної зброї в Криму – ред.) максимально готується. Те, що там може вже бути ядерна зброя, такого підтвердження остаточного у нас немає. Але розуміння, що це може статись найближчим часом, ми чітко усвідомлюємо, що так може бути. Це може залежати від багатьох чинників, і якщо вони будуть бачити, що вони програють, вони будуть обов’язково цим питанням користуватися", - сказав секретар РНБО.

Він підкреслив, що Росії потрібен Крим, для плацдарму, щоб мати вплив у Чорноморському регіоні.

"Там іде повністю переозброєння армії, постійно відбуваються навчання", - додав Данілов.

Нагадаємо, за даними МЗС, Російська Федерація збільшила майже втричі військову присутність в окупованому Криму, а також продовжує політику колонізації півострова.