Росія максимально готується до розповсюдження ядерної зброї в Криму - Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Росія максимально готується до розповсюдження ядерної зброї в тимчасово окупованому Криму, водночас інформація про те, чи вона це вже зробила, наразі відсутня. Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час дискусії, організованої Українським конґресовим комітетом Америки, передає кореспондент УНН.
"Я можу сказати, що, перш за все, Росія, на наш погляд, до цього (розповсюдження ядерної зброї в Криму – ред.) максимально готується. Те, що там може вже бути ядерна зброя, такого підтвердження остаточного у нас немає. Але розуміння, що це може статись найближчим часом, ми чітко усвідомлюємо, що так може бути. Це може залежати від багатьох чинників, і якщо вони будуть бачити, що вони програють, вони будуть обов’язково цим питанням користуватися", - сказав секретар РНБО.
Він підкреслив, що Росії потрібен Крим, для плацдарму, щоб мати вплив у Чорноморському регіоні.
"Там іде повністю переозброєння армії, постійно відбуваються навчання", - додав Данілов.
Нагадаємо, за даними МЗС, Російська Федерація збільшила майже втричі військову присутність в окупованому Криму, а також продовжує політику колонізації півострова.