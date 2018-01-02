У Рівному водій Mercedes пошкодив понад 20 авто
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Рівному у ніч на 2 січня легковий автомобіль Mercedes, пробивши бетонну огорожу, в'їхав на парковку і пошкодив понад 20 машин, передає УНН з посиланням на повідомлення відділу комунікації поліції Рівненської області.
Поліцейські на місці події з’ясували, що 26-річний рівнянин, керуючи автомобілем “Mercedes S 500”, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався у бетонний паркан, пошкодивши його близько 15 метрів.
“У результаті зіткнення було пошкоджено п’ять автомобілів, які стояли вздовж паркану. Крім того, уламки бетонного паркану пошкодили ще 20 припаркованих неподалік транспортних засобів”, — зазначили у поліції.
З місця події до лікарні потрапили троє людей, водій Mercedes отримав найсерйозніші поранення: у нього діагностували відкриту черепно-мозкову травму.
Як повідомляв УНН, у Чернівцях водій загинув після зіткнення з бетонною конструкцією.