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В Ровно водитель Mercedes повредил более 20 автомобилей

Киев • УНН

 • 8976 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В Ровно в ночь на 2 января легковой автомобиль Mercedes, пробив бетонное ограждение, въехал на парковку и повредил более 20 машин, передает УНН со ссылкой на сообщение отдела коммуникации полиции Ровенской области.

В Ровно водитель Mercedes повредил более 20 автомобилей

Полицейские на месте происшествия выяснили, что 26-летний житель, управляя автомобилем “Mercedes S 500”, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонный забор, повредив его около 15 метров.

“В результате столкновения были повреждены пять автомобилей, которые стояли вдоль забора. Кроме того, обломки бетонного забора повредили еще 20 припаркованных неподалеку транспортных средств”, — отметили в полиции.

С места происшествия в больницу попали три человека, водитель Mercedes получил серьезные ранения: у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Как сообщал УНН, в Черновцах водитель погиб после столкновения с бетонной конструкцией.

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