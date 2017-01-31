У Рівному водій елітного позашляховика намагався таранити патрульні машини
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 31 січня. УНН. П’ять екіпажів патрульної поліції Рівного ганялися цієї ночі за автомобілем BMW X6. Близько 2:00 водій проїхав на заборонений сигнал світлофора, вимогу про зупинку водій проігнорував і почав втікати, повідомили кореспонденту УНН у прес-службі патрульної поліції міста.
Під час погоні елітний позашляховик неодноразово грубо порушував правила, створював аварійні ситуації. Також водій намагався протаранити патрульні екіпажі. На швидкості 200 км/год наїхав на вибоїну та пошкодив переднє праве колесо. Екіпажі заблокували автівку поблизу с.Олександрія.
Водій не мав при собі документів. 23-річний мешканець міста Вараш в крові мав велику дозу алкоголю — 1,27 проміле. На правопорушника склали одразу кілька адмінматеріалів за керування у стані сп’яніння, незупинку на вимогу поліції, проїзд на заборонений сигнал і відсутність документів.