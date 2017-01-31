В Ровно водитель элитного внедорожника пытался таранить патрульные машины
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 31 января. УНН. Пять экипажей патрульной полиции Ровно гонялись ночью за автомобилем BMW X6. Около 2:00 водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, требование об остановке водитель проигнорировал и начал убегать, сообщили корреспонденту УНН в пресс-службе патрульной полиции города.
Во время погони элитный внедорожник неоднократно грубо нарушал правила, создавал аварийные ситуации. Также водитель пытался протаранить патрульные экипажи. На скорости 200 км/ч наехал на выбоину и повредил переднее правое колесо. Экипажи заблокировали машину вблизи с. Олександрия.
Водитель не имел при себе документов. 23-летний житель города Вараш в крови имел большую дозу алкоголя - 1,27 промилле. На правонарушителя составили сразу несколько админматериалов за управление в состоянии опьянения, неостановку по требованию полиции, проезд на запрещающий сигнал и отсутствие документов.