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У Рівному викрили бордель, який працював під виглядом масажного салону

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 5 грудня. УНН. На втягненні дівчат у проституцію поліція викрила 30-річного власника масажного салону в Рівному. Своїм клієнткам зловмисник пропонував надавати інтимні послуги чоловікам. Про це повідомили у відділі комунікації управління Нацполіції у Рівненській області, передає УНН.

Втягуванням у проституцію власник салону почав займатися з липня цього року. Слідчі задокументували факт залучення до незаконної діяльності 25-річної дівчини.

“Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.303 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі від трьох до п’яти років”, — зазначив начальник відділу боротьби зі злочинами пов'язаними з торгівлею людьми управління НП в Рівненській області Ігор Крутій.

Як повідомляв УНН, у Херсоні під виглядом масажних салонів працювали два борделі.

Українські Національні Новини

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