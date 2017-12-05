У Рівному викрили бордель, який працював під виглядом масажного салону
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 5 грудня. УНН. На втягненні дівчат у проституцію поліція викрила 30-річного власника масажного салону в Рівному. Своїм клієнткам зловмисник пропонував надавати інтимні послуги чоловікам. Про це повідомили у відділі комунікації управління Нацполіції у Рівненській області, передає УНН.
Втягуванням у проституцію власник салону почав займатися з липня цього року. Слідчі задокументували факт залучення до незаконної діяльності 25-річної дівчини.
“Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.303 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі від трьох до п’яти років”, — зазначив начальник відділу боротьби зі злочинами пов'язаними з торгівлею людьми управління НП в Рівненській області Ігор Крутій.
Як повідомляв УНН, у Херсоні під виглядом масажних салонів працювали два борделі.