В Ровно разоблачили бордель, который работал под видом массажного салона
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 5 декабря. УНН. На вовлечении девушек в проституцию полиция разоблачила 30-летнего владельца массажного салона в Ровно. Своим клиенткам злоумышленник предлагал предоставлять интимные услуги мужчинам. Об этом сообщили в отделе коммуникации управления Нацполиции в Ровенской области, передает УНН.
Втягиванием в проституцию владелец салона начал заниматься с июля этого года. Следователи задокументировали факт привлечения к незаконной деятельности 25-летней девушки.
“Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.303 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет ”, - отметил начальник отдела по борьбе с преступлениями связанными с торговлей людьми управления НП в Ровенской области Игорь Крутой.
Как сообщал УНН, в Херсоне под видом массажных салонов работали два борделя.