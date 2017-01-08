У Рівному від переохолодження врятували літнього чоловіка
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 8 січня. УНН. До мобільного пункту обігріву в центрі Рівного патрульні доставили пенсіонера з ознаками переохолодження. Чоловіка на милицях помітили на одній з вулиць Рівного, інформує УНН прес-служба ГУ ДСНС у Рівненській області.
Рятувальники допомогли патрульним завести чоловіка до пункту обігріву. Пенсіонера оглянули, зігріли теплими ковдрами та напоїли гарячим чаєм з печивом. Після наданої теплої допомоги, чоловік подякував поліцейським та рятувальникам за чуйність та доброту. Від медичної допомоги відмовився та попрямував додому.
Як повідомляв УНН, за два останні дні до трьох пунктів обігріву в Рівному звернулося 90 людей.