В Ровно от переохлаждения спасли пожилого мужчину
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 8 января. УНН. До мобильного пункта обогрева в центре Ровно патрульные доставили пенсионера с признаками переохлаждения. Мужчину на костылях заметили на одной из улиц Ровно, информирует УНН пресс-служба ГУ ГосЧС в Ровенской области.
Спасатели помогли патрульным завести мужчину в пункт обогрева. Пенсионера осмотрели, согрели теплыми одеялами и напоили горячим чаем с печеньем. После оказанной теплой помощи, человек поблагодарил полицейским и спасателям за отзывчивость и доброту. От медицинской помощи отказался и направился домой.
Как сообщал УНН, за два последних дня до трех пунктов обогрева в Ровно обратилось 90 человек .