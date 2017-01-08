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В Ровно от переохлаждения спасли пожилого мужчину

В Ровно от переохлаждения спасли пожилого мужчину

Киев • УНН

 • 6633 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 8 января. УНН. До мобильного пункта обогрева в центре Ровно патрульные доставили пенсионера с признаками переохлаждения. Мужчину на костылях заметили на одной из улиц Ровно, информирует УНН пресс-служба ГУ ГосЧС в Ровенской области.

Спасатели помогли патрульным завести мужчину в пункт обогрева. Пенсионера осмотрели, согрели теплыми одеялами и напоили горячим чаем с печеньем. После оказанной теплой помощи, человек поблагодарил полицейским и спасателям за отзывчивость и доброту. От медицинской помощи отказался и направился домой.

Как сообщал УНН, за два последних дня до трех пунктов обогрева в Ровно обратилось 90 человек .

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