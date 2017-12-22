У Рівному в приватному будинку спалили два автомобілі
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 22 грудня. УНН. Цієї ночі на вулиці Мойсея Базіна м. Рівне горіли два автомобілі. За попередньою інформацією, причина загоряння транспортних засобів — підпал, повідомив відділ комунікації управління НП у Рівненській області, передає УНН.
Поліцейські на місці події встановили, що невідома особа проникла на подвір’я приватного господарства та, шляхом підпалу, пошкодила автомобіль “Ford Fiesta”, який належить 39-річній рівнянці. В подальшому полум’я розгорілося на автомобіль “Wolswagen Multivan”, припаркований поруч. Рятувальники ліквідували пожежу.
Відомості за фактом пошкодження майна шляхом підпалу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють осіб, які можуть бути причетними до скоєння злочину.
Як повідомляв УНН, у Рівному спалили позашляховик депутата, підозрюваного у приховуванні смерті робітника.