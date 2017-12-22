В Ровно в частном доме сожгли два автомобиля
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 22 декабря. УНН. Этой ночью на улице Моисея Базина г. Ровно горели два автомобиля. По предварительной информации, причина возгорания транспортных средств - поджог, сообщили в отделе коммуникации управления ЧП в Ровенской области, передает УНН.
Полицейские на месте происшествия установили, что неизвестный проник во двор частного хозяйства и путем поджога, повредила автомобиль "Ford Fiesta", который принадлежит 39-летней жительнице Ровно. В дальнейшем пламя разгорелось на автомобиль "Wolswagen Multivan", припаркованный рядом. Спасатели ликвидировали пожар.
Сведения по факту повреждения имущества путем поджога внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.
Как сообщал УНН, в Ровно сожгли внедорожник депутата, подозреваемого в сокрытии смерти рабочего.