В Ровно в частном доме сожгли два автомобиля

Полицейские на месте происшествия установили, что неизвестный проник во двор частного хозяйства и путем поджога, повредила автомобиль "Ford Fiesta", который принадлежит 39-летней жительнице Ровно. В дальнейшем пламя разгорелось на автомобиль "Wolswagen Multivan", припаркованный рядом. Спасатели ликвидировали пожар.

Сведения по факту повреждения имущества путем поджога внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Как сообщал УНН, в Ровно сожгли внедорожник депутата, подозреваемого в сокрытии смерти рабочего.