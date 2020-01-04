У Рівному в багатоквартирному житловому будинку стався вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У Рівному в багатоквартирному житловому будинку стався вибух, після чого виникла пожежа. Рятувальники евакуювали 14 людей з яких 4 дітей. Про це у Facebook повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Рівненській області, передає УНН.
"04 січня об 11:45 до Служби порятунку Рівненщини за номером "101" надійшло повідомлення про вибух повітряно-газової суміші газового котла у приміщенні кухні з подальшим горінням двохкімнатної квартири на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку м. Рівне по вулиці Соборна", - повідомили в управлінні.
Зазначається, що на місце виклику було направлено два чергових відділення рятувальників 2-ї державної пожежно-рятувальної частини Рівного, одне відділення пожежно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення та оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС області. Прибувши на місце виклику бійці ДСНС потрапивши до квартири подали вогнегасячі засоби.
"Через сильне задимлення вогнеборці провели евакуацію 14 мешканців з верхніх поверхів з яких четверо дітей. О 12:11 пожежу було локалізовано, а о 12:20 повністю ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Внаслідок пожежі вогнем знищено віконну раму та пошкоджено меблі кухні. Квартиру було повністю врятовано від знищенням вогнем", - йдеться у повідомленні ДСНС.
В управлінні також зазначили, що наразі причина виникнення пожежі та завдані нею матеріальні збитки встановлюються.
Нагадаємо, у Тернопільській області сталась пожежа у клубі: 8 дітей госпіталізовано.