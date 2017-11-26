У Рівному у військовослужбовця поліцейські вилучили майже 200 патронів

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РІВНЕ-КИІВ. 25 листопада. УНН. Вчора 44-річна рівнянка поскаржилася до поліції, що колишній співмешканець напідпитку погрожує їй фізичною розправою. Як повідомили УНН у відділі комунікації управління Нацполіції у Рівненській області, стало відомо, що чоловік - учасник АТО, 41-річний військовослужбовець, у квартирі жінки зберігає підозрілу сумку.

У ході огляду помешкання слідчо-оперативна група виявила у дорожній сумці військовослужбовця 172 патрони калібру 7,62 мм та 16 — калібру 9мм.

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У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, вибуховим речовинами або боєприпасами), усе вилучене правоохоронці направили на експертизу.

Відповідно до санкції статті, чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

Нагадаємо, 25 листопада правоохоронці “на гарячому” затримали торговців зброєю на Одещині.

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