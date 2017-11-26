В Ровно у военнослужащего полицейские изъяли почти 200 патронов
Киев • УНН
РОВНО-Киев. 25 ноября. УНН. Вчера 44-летняя жительница пожаловалась в полицию, что бывший сожитель в нетрезвом состоянии угрожает ей физической расправой. Как сообщили УНН в отделе коммуникации управления Нацполиции в Ровенской области, стало известно, что мужчина — участник АТО, 41-летний военнослужащий в квартире женщины сохраняет подозрительную сумку.
В ходе осмотра помещения следственно-оперативная группа обнаружила в дорожной сумке военнослужащего 172 патрона калибра 7,62 мм и 16 — калибра 9мм.
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В рамках уголовного производства, начатого по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами), все изъятое правоохранители направили на экспертизу.
Согласно санкции статьи, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.
Напомним, 25 ноября правоохранители “на горячем” задержали торговцев оружием в Одесской области.
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