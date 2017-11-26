В Ровно у военнослужащего полицейские изъяли почти 200 патронов

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 3120 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 3868 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 83045 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 75594 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 89122 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120402 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115702 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145854 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107421 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108843 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 60082 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

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В Ровно у военнослужащего полицейские изъяли почти 200 патронов

В Ровно у военнослужащего полицейские изъяли почти 200 патронов

Киев  •  УНН

 • 12647 просмотра

РОВНО-Киев. 25 ноября. УНН. Вчера 44-летняя жительница пожаловалась в полицию, что бывший сожитель в нетрезвом состоянии угрожает ей физической расправой. Как сообщили УНН в отделе коммуникации управления Нацполиции в Ровенской области, стало известно, что мужчина — участник АТО, 41-летний военнослужащий в квартире женщины сохраняет подозрительную сумку.

В ходе осмотра помещения следственно-оперативная группа обнаружила в дорожной сумке военнослужащего 172 патрона калибра 7,62 мм и 16 — калибра 9мм.

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В рамках уголовного производства, начатого по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами), все изъятое правоохранители направили на экспертизу.

Согласно санкции статьи, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

Напомним, 25 ноября правоохранители “на горячем” задержали торговцев оружием в Одесской области.

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