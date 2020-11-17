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У Рівному трьох чоловіків підозрюють у викраденні людини та вимаганні неіснуючого боргу

У Рівному трьох чоловіків підозрюють у викраденні людини та вимаганні неіснуючого боргу

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Рівному троє чоловіків підозрюються у викраденні людини та вимаганні неіснуючого боргу й вчиненні розбійного нападу на двох людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Рівненської обласної прокуратури.

"…21-річному, 22-річному та 26-річному мешканцям обласного центру повідомлено про підозру у викраденні людини, розбої та вимаганні, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст.146, ч. 2 ст.187, ч. 2 ст.189 КК України)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у ході досудового розслідування... встановлено, що троє жителів міста Рівне, які діяли за попередньою змовою, 10 жовтня 2020 року в обласному центрі, під час зустрічі із 28-річним рівнянином та 52-річним жителем області під надуманим приводом, незаконно вимагали по 10 тис. доларів США з кожного, при цьому, погрожуючи насильством у разі невиконання вказаної вимоги.

"Продовжуючи свою злочинну діяльність, підозрювані незаконно викрали одного із потерпілих, всупереч його волі помістили до салону автомобіля марки BMW E60 і повезли його у напрямку села Дядьковичі, Рівненського району. Інший потерпілий поїхав добровільно. За містом відносно чоловіків підозрювані вчинили розбійний напад та заволоділи золотим ланцюжком, вартістю близько 34 тис. гривень", - додається у повідомленні.

Ухвалами Рівненського міського суду одному із підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а двом іншим – домашній арешт.

Наразі у кримінальному провадженні тривають необхідні слідчі дії з метою встановлення усіх обставин вчинення вказаних злочинів.

Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Вінниці за силової підтримки бійців КОРДу затримали подружжя, яке підозрюється у незаконному позбавленні волі 25-річного вінничанина та катуванні, вимагаючи повернути неіснуючий борг.

Як повідомлялося раніше в УНН, на Рівненщині судитимуть злочинну групу за вимагання "боргів" у слідчому ізоляторі.

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