У Рівному пекарю магазину затисло руку в м’ясорубці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У Рівному пекарю магазину затисло руку в м’ясорубці. Жінку госпіталізували до лікарні. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Рівненській області.
Сьогодні, 11 січня, о 17:38 рятувальників викликали на допомогу в магазин на вулиці Гагаріна.
На місці працівники ДСНС з’ясували, що пекарю торгового закладу 1997 р.н., у виробничому приміщенні під час подрібнення хлібних сухарів затиснуло в м’ясорубці пальці руки. Через нестерпний біль молода дівчина кілька разів втрачала свідомість.
Щоб допомогти робітниці, рятувальники задіяли бензоріз. Під час роботи рятувальників поруч із дівчиною перебували медичні працівники.
Після того, як працівники ДСНС оперативно деблокували кисть робітниці, постраждалу відразу забрали автомобілем швидкої допомоги в лікарню.