В Ровно пекарю магазина зажало руку в мясорубке
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Ровно пекарю магазина зажало руку в мясорубке. Женщину госпитализировали в больницу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Ровенской области.
Сегодня, 11 января, в 17:38 спасателей вызвали на помощь в магазин на улице Гагарина.
На месте работники ГосЧС выяснили, что пекарю торгового заведения 1997 г.р., в производственном помещении при измельчения хлебных сухарей зажало в мясорубке пальцы руки. Из-за невыносимой боли молодая девушка несколько раз теряла сознание.
Чтобы помочь работнице, спасатели задействовали бензорез. Во время работы спасателей рядом с девушкой находились медицинские работники.
После того, как работники ГосЧС оперативно деблокировали кисть работницы, пострадавшую сразу забрали автомобилем скорой помощи в больницу.