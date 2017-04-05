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У Рівному батько побив трирічну доньку

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 4 квітня. УНН. Батька, який наніс тілесні ушкодження своїй трирічній доньці, патрульні Рівного передали слідчим. Поліцію викликали свідки, які помітили, як чоловік в автомобілі на вулиці Курчатова лупцює дитину, розповіли УНН в патрульній поліції міста.

На місці події патрульні виявили 30-річного чоловіка, який таким чином “виховував” свою трирічну доньку. Патрульні негайно викликали медиків, які, оглянувши дитину, прийняли рішення госпіталізувати її, позаяк існувала загроза життю та здоров’ю дівчинки. Після огляду в медзакладі лікарі встановили діагноз: множинні забої, гематоми сідниць, осаднення поперекової ділянки стегон, забій грудної клітки, забій голови, лоба, струс головного мозку. Батька також перевірили, він був тверезим, але дуже знервованим.

Патрульна поліція Рівного повідомила, що інспектори передали чоловіка слідчим та повідомили усі відповідні служби про цей випадок. За фактом злісного невиконання обов’язків з догляду за дитиною відкрито кримінальне провадження. Раніше родина в поле правоохоронних органів та соціальних служб не потрапляла. Ситуація перебуває тепер під контролем правоохоронців та відповідних служб. Дитина знаходиться в медичному закладі під наглядом медиків.

Нагадаємо, 29 березня на Тернопільщині восьмикласник до смерті побив свого вітчима.

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