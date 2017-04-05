В Ровно отец избил трехлетнюю дочь

На месте происшествия патрульные обнаружили 30-летнего мужчину, который таким образом «воспитывал» свою трехлетнюю дочь. Патрульные немедленно вызвали медиков, которые, осмотрев ребенка, приняли решение госпитализировать ее, поскольку существовала угроза жизни и здоровью девочки. После осмотра в медучреждении врачи установили диагноз: множественные ушибы, гематомы ягодиц, ссадины поясничной области бедер, ушиб грудной клетки, ушиб головы, лба, сотрясение головного мозга. Отца также проверили, он был трезвым, но очень нервным.

Патрульная полиция Ровно сообщила, что инспекторы передали мужчину следователям и сообщили всем соответствующим службам об этом случае. По факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком открыто уголовное производство.

Ранее семья в поле правоохранительных органов и социальных служб не попадала. Ситуация находится теперь под контролем правоохранительных органов и соответствующих служб. Ребенок находится в медицинском учреждении под наблюдением медиков.

Напомним, 29 марта в Тернопольской области восьмиклассник до смерти избил своего отчима.