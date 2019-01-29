У Рівному батькам дали тиждень, щоб вакцинувати дітей від кору

“Аби зупинити поширення інфекційної недуги, медики й освітяни вирішили діяти спільно. Відбуваються наради в школах і дитсадках, проводяться бесіди з батьками. Лікарі закликають усіх не щеплених отримати вакцину. Щоб виробився імунітет роблять два щеплення: в один рік і повторне — в шість. У Рівному чимало дітей отримали лише одну дозу вакцини — таких майже три тисячі, ще 600 не мають жодної”, — розповіла заступник міського голови Галина Кульчинська.

Освітяни попереджують, що не щеплені діти, у яких нема протипоказань за станом здоров’я, не зможуть навчатися зі своїми однолітками.

“У Міністерстві освіти якраз розробляють алгоритм введення в дію дистанційної форми навчання для таких учнів. До того ж закон забороняє дітям без усіх обов’язкових щеплень відвідувати дитячі заклади: школи, дитсадки. З їхніми батьками упродовж тижня спілкуватимуться, переконуватимуть зробити щеплення. Якщо ж ті відмовляться, то дітям доведеться навчатися вдома”, — повідомила заступник начальника міського управління освіти Катерина Сичик.

За даними статистики, нині на Рівненщині найвищий рівень захворюваності на кір в Україні. Лише у січні в області цю інфекцію підхопило 1112 осіб, за весь попередній рік було 3002 хворих.

“У Рівному 2018 року було 762 таких випадки, а за неповний місяць нового року вже зареєстровано 282 хворих, 52% захворілих — діти”, — розповів завідувач відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань ДУ “Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України” Віктор Мороз.

Він додав, що це інфекційне захворювання небезпечне своїми ускладненнями — пневмонією (запалення легень) і енцефалітом (запалення головного мозку). Останнє стало причиною двох летальних випадків, зареєстрованих в області цього року. Нині в міській дитячій лікарні перебуває 10-річна дитина з важкою пневмонією після кору.

У міській раді зазначили, що захиститися можуть і дорослі, які не хворіли або не впевнені, чи мають необхідні щеплення. Для певних категорій (медики, освітяни, працівники поліції тощо) вакцина безкоштовна. Всі інші теж можуть безкоштовно щепитися, якщо перебували в контакті з хворими. При бажанні вакцину можна придбати в аптечній мережі, вона коштує приблизно 400 грн.

Нагадаємо, на Запоріжжі нещепленим від кору дітям заборонили ходити в школу.