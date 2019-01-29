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В Ровно родителям дали неделю, чтобы вакцинировать детей от кори

В Ровно родителям дали неделю, чтобы вакцинировать детей от кори

Киев  •  УНН

 • 10950 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В Ровно родителям не вакцинированных детей выдвинули ультиматум и дали неделю на раздумья, чтобы сделать необходимые прививки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Ровенского городского совета.

"Чтобы остановить распространение инфекционной болезни, медики и педагоги решили действовать сообща. Происходят совещания в школах и детсадах, проводятся беседы с родителями. Врачи призывают всех непривитых получить вакцину. Чтобы выработался иммунитет делают две прививки: в один год и повторное - в шесть. В Ровно немало детей получили только одну дозу вакцины - таких почти три тысячи, еще 600 не имеют никакой", - рассказала заместитель городского головы Галина Кульчинская.

Педагоги предупреждают, что дети, которые не привиты, у которых нет противопоказаний по состоянию здоровья не смогут учиться со своими сверстниками.

"В Министерстве образования как раз разрабатывают алгоритм введения в действие дистанционной формы обучения для таких учеников. К тому же закон запрещает детям без всех обязательных прививок посещать детские учреждения: школы, детсады. С их родителями в течение недели будут общаться, убеждать сделать прививку. Если же те откажутся, то детям придется учиться дома", - сообщила заместитель начальника городского управления образования Екатерина Сычик.

По данным статистики, в настоящее время в Ровенской области высокий уровень заболеваемости корью в Украине. Только в январе в области эту инфекцию подхватило 1112 человек, за весь предыдущий год было 3002 больных.

"В Ровно в 2018 году было 762 таких случая, а за неполный месяц нового года уже зарегистрировано 282 больных, 52% заболевших - дети", - рассказал заведующий отделом эпиднадзора и профилактики инфекционных заболеваний ГУ "Ровенский областной лабораторный центр МЗ Украины" Виктор Мороз.

Он добавил, что это инфекционное заболевание опасно своими осложнениями - пневмонией (воспаление легких) и энцефалитом (воспаление головного мозга). Последнее стало причиной двух летальных случаев, зарегистрированных в области в этом году. Сейчас в городской детской больнице находится 10-летний ребенок с тяжелой пневмонией после кори.

В городском совете отметили, что защититься могут и взрослые, которые не болели или не уверены, имеют ли необходимые прививки. Для определенных категорий (медики, педагоги, работники полиции и т.д.) вакцина бесплатная. Все остальные тоже могут бесплатно привиться, если находились в контакте с больными. При желании вакцину можно приобрести в аптечной сети, она стоит около 400 грн.

Напомним, в Запорожье непривитым от кори детям запретили ходить в школу.

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