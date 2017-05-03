У Рівненській ОДА повідомили, скільки коштів витратили на ремонт доріг у 2016 році
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У 2016 році з місцевих бюджетів Рівненської області було виділено 124 млн грн на ремонт доріг. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Рівненській ОДА.
“Відповідно до звітних даних органів казначейської служби України в Рівненській області, в 2016 році спрямовано з місцевих бюджетів області на видатки для проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг в цілому 124, 2 млн грн”, - повідомили в Рівненській ОДА.
При цьому, за минулий рік фактичні надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становили понад 310 млн грн. Варто зазначити, що зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів здійснювалось органами держказначейства без розмежування за видами: лікеро-горілчана продукція; виноробна продукція; пиво; тютюнові вироби; бензини моторні; легкі, середні та важкі дистиляти; скраплений газ; речовини, що використовуються як компоненти моторних палив; паливо моторне альтернативне; біодизель та його суміші; інші підакцизні товари.
Нагадаємо, раніше кошти від акцизного податку, який сплачують автомобілісти з кожного літра пального потрапляв в “Укравтодор”, але з 2014 році він став “розчинятися” в загальній масі податків.
Як раніше повідомляв УНН, згідно із заяв Прем’єр-міністра В.Гройсмана і профільного міністра В.Омеляна, 90% доріг знаходяться в жалюгідному стані. Але незважаючи на це, обласні служби доріг продовжують замовляти поточні ремонти замість капітальних.
Наприклад, Служба автомобільних доріг у Харківській області проводить тендер на поточний ремонт 81 км вартістю 850 млн грн. Тобто, в середньому, ремонт 1 км дороги обійдеться українцям в 10,5 млн грн.