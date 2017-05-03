В Ровенской ОГА сообщили, сколько средств потратили на ремонт дорог в 2016 году

"Согласно отчетных данных органов Госказначейства Украины в Ровенской области, в 2016 году направлено из местных бюджетов области на расходы для проведения работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог в целом 124,2 млн грн", - сообщили в Ровенской ОГА.

При этом, за прошлый год фактические поступления акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров составили более 310 млн грн. Стоит отметить, что зачисление акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров осуществлялось органами Госказначейства без разграничения по видам: ликеро-водочная продукция; винодельческая продукция; пиво; табачные изделия; бензин; легкие, средние и тяжелые дистилляты; сжиженный газ; вещества, используемые как компоненты моторных топлив; топливо моторное альтернативное; биодизель и его смеси; другие подакцизные товары.

Напомним, ранее средства от акцизного налога, который платят автомобилисты с каждого литра горючего попадал в "Укравтодор", но с 2014 году он стал "растворяться" в общей массе налогов.

Как ранее сообщал УНН, согласно заявлений премьер-министра В.Гройсмана и профильного министра В.Омеляна, 90% дорог в плачевном состоянии. Но несмотря на это, областные службы дорог продолжают заказывать текущие ремонты вместо капитальных.

Например, Служба автомобильных дорог в Харьковской области проводит тендер на текущий ремонт 81 км стоимостью 850 млн грн. То есть, в среднем, ремонт 1 км дороги обойдется украинцам в 10,5 млн грн.