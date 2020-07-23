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У Рівненській області понад 6 тисяч хворих на гепатит

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Про статистику захворюваності гепатитом в Рівненській області УНН повідомив в офіційному листі Перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін.

За інформацією заступника голови Рівненської ОДА статистика хворих гепатитом в області наступна:

- загальна кількість хворих на гепатит В - 2288 осіб;

- хворих на гепатит С - 4002 людей.

"З початку 2020 року було зареєстровано хворих з гепатитом В - 4 людини і гепатитом С - 12 осіб", - повідомив Сергій Подолін.

Відзначимо, що гепатит В невиліковний, але для профілактики цієї інфекції є вакцина. Втім, в Україні вакцинація від гепатиту В дітей до року - на дуже низькому рівні. При гепатиті В призначають терапію, а саме препарати: Тенофовір або Ентекавір.

У той же час гепатит С лікується досить успішно і відносно швидко. Курс лікування в середньому триває 3 тижні. В Україні є офіційно зареєстровані препарати від гепатиту С. Це: Софосбувір, Софосбувір в комбінації з Ледіпасвіром і Софосбувір в комбінації з Даклатасвіром.

УНН нагадує про те, що в Україні з'явився спеціалізований сайт про гепатити В і С (тут https://gepatit.net.ua/). З такою соціальною ініціативою виступила компанія HETERO. На сайті можна знайти необхідну інформацію про вірусні гепатити В і С, а також адреси клінік (як приватних, так і державних), де можна пройти діагностику та лікування.

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