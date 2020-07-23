В Ровенской области более 6 тысяч больных гепатитом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. О статистике заболеваемости гепатитом в Ровенской области УНН сообщил в официальном письме Первый заместитель главы Ровенской ОГА Сергей Подолин.
По информации заместителя главы Ровенской ОГА статистика больных гепатитом в области следующая:
- общее количество больных гепатитом В - 2288 человек;
- больных гепатитом С - 4002 человек.
"С начала 2020 года было зарегистрировано больных с гепатитом В - 4 человека и гепатитом С - 12 человек", - сообщил Сергей Подолин.
Отметим, что гепатит В неизлечим, но для профилактики этой инфекции есть вакцина. Впрочем, в Украине вакцинация от гепатита В детей до года - на очень низком уровне. При гепатите В назначают терапию, а именно препараты: Тенофовир или Энтекавир.
В то же время гепатит С лечится довольно успешно и относительно быстро. Курс лечения в среднем длится 3 недели. В Украине есть официально зарегистрированные препараты от гепатита С. Это: Софосбувир, Софосбувир в комбинации с Ледипасвиром и Софосбувир в комбинации с Даклатасвиром.
УНН напоминает о том, что в Украине появился специализированный сайт о гепатитах В и С (здесь https://gepatit.net.ua/). С такой социальной инициативой выступила компания HETERO. На сайте можно найти необходимую информацию о вирусных гепатитах В и С, а также адреса клиник (как частных, так и государственных), где можно пройти диагностику и лечение.