В Ровенской области более 6 тысяч больных гепатитом

По информации заместителя главы Ровенской ОГА статистика больных гепатитом в области следующая:

- общее количество больных гепатитом В - 2288 человек;

- больных гепатитом С - 4002 человек.

"С начала 2020 года было зарегистрировано больных с гепатитом В - 4 человека и гепатитом С - 12 человек", - сообщил Сергей Подолин.

Отметим, что гепатит В неизлечим, но для профилактики этой инфекции есть вакцина. Впрочем, в Украине вакцинация от гепатита В детей до года - на очень низком уровне. При гепатите В назначают терапию, а именно препараты: Тенофовир или Энтекавир.

В то же время гепатит С лечится довольно успешно и относительно быстро. Курс лечения в среднем длится 3 недели. В Украине есть официально зарегистрированные препараты от гепатита С. Это: Софосбувир, Софосбувир в комбинации с Ледипасвиром и Софосбувир в комбинации с Даклатасвиром.

УНН напоминает о том, что в Украине появился специализированный сайт о гепатитах В и С (здесь https://gepatit.net.ua/). С такой социальной инициативой выступила компания HETERO. На сайте можно найти необходимую информацию о вирусных гепатитах В и С, а также адреса клиник (как частных, так и государственных), где можно пройти диагностику и лечение.