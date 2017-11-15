У рівненських силовікив гранату кинув військовий-контрактник

“47-річний зловмисник, який кинув вибухівку в спецпідрозділ, виявився військовослужбовцем-контрактником”, — повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.

Нині чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу триває досудове розслідування за статтею 348 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, вчора о 20-тій години вечора до поліції надійшло повідомлення від рівнянки, що до неї додому на вулиці Віденська прийшов знайомий та погрожує гранатою.

Поліцейські роти особливого призначення, які виїхали на місце події, виявили біля однієї із квартир на дев’ятому поверсі багатоповерхівки чоловіка, який поводив себе агресивно і, побачивши правоохоронців, кинув у їхній бік гранату “Ф-1”.

Внаслідок вибуху незначні тілесні ушкодження отримав винуватець інциденту.

Більше ніхто з учасників події не постраждав.